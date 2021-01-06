BİST1.490-0.39EURO9.100.20USD7.380.00ALTIN462.83-0.21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Horoz, Kayseri’yi ağırlıyor
    ABONE OL
    06.01.2021 - 00:00 |

    Horoz, Kayseri’yi ağırlıyor

    Süper Lig’de düşme hattında bulunan Yukatel Denizlispor ile Hes Kablo Kayserispor, 17. hafta mücadelesinde bugün Denizli’de karşılaşacak.

    Horoz, Kayseri’yi ağırlıyor

    Denizli Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmada, hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Teknik Direktörlüğe Yalçın Koşukavak’ı getirdikten sonra çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Yukatel Denizlispor, ligde 13 puan ve averajla 19. sırada bulunuyor. Yukatel Denizlispor’da sarı kart cezalısı Radoslaw Murawski, forma giyemeyecek.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Polisten kaçan düzensiz göçmen ve organizatörler ormanda yakalandı

    Polisten kaçan düzensiz göçmen ve organizatörler ormanda yakalandı

    Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

    Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

    Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

    Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

    Son dakika! MSB: TSK milletin emrinde görevinin başındadır

    Son dakika! MSB: TSK milletin emrinde görevinin başındadır

    Sıradaki Haber