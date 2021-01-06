06.01.2021 - 00:00 |
Horoz, Kayseri’yi ağırlıyor
Süper Lig’de düşme hattında bulunan Yukatel Denizlispor ile Hes Kablo Kayserispor, 17. hafta mücadelesinde bugün Denizli’de karşılaşacak.
Denizli Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmada, hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Teknik Direktörlüğe Yalçın Koşukavak’ı getirdikten sonra çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Yukatel Denizlispor, ligde 13 puan ve averajla 19. sırada bulunuyor. Yukatel Denizlispor’da sarı kart cezalısı Radoslaw Murawski, forma giyemeyecek.