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    HaberlerEge Haberleri İki kentte yasaklandı
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    28.08.2020 - 00:03 |

    İki kentte yasaklandı

    Balıkesir ve Çanakkale’de kamur kurum ve kuruluşlarında yapılacak her türlü yiyecek ve içecek ikramı yasaklandı.

    İki kentte yasaklandı

    Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, paketli su hariç her türlü ikramın durdurulmasına karar verdi. Vali Şıldak, “Salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin alınması gerekiyor. Aykırı bir durumda, idari para cezası verilmesi oybirliğiyle kararlaştırıldı” dedi. Çanakkale’de de Valilik’ten yapılan açıklamada, “Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlar da dahil) yapılacak her türlü yiyecek içecek ikramı durduruldu. Konusu suç teşkil eden davranışlara gerekli adli işlemler başlatılacak” denildi. Vali İlhami Aktaş da önlemlere uyulmasını istedi.

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