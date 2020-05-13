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    HaberlerEge Haberleri İpeğin yolculuğu başladı
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    13.05.2020 - 07:00 |

    İpeğin yolculuğu başladı

    Ödemiş Belediyesi, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü ‘Kadın Çiftçilerle İpekböceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi’ çerçevesinde Gölcük Mahallesi, tırtıldan kozaya, kozadan ipeğe giden emek dolu yolculuğa ev sahipliği yapıyor.

    İpeğin yolculuğu başladı

    Ödemiş Belediyesi, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü ‘Kadın Çiftçilerle İpekböceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi’ çerçevesinde Gölcük Mahallesi, tırtıldan kozaya, kozadan ipeğe giden emek dolu yolculuğa ev sahipliği yapıyor. Başkan Mehmet Eriş ile İzmir Büyükşehir Ödemiş Yerel Hizmetler Koordinatörü Hikmet Güriş, kadın üreticileri ve dut yaprağı temininde görev alanları ziyaret edip kolaylıklar diledi.

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