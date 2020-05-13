13.05.2020 - 07:00 |
İpeğin yolculuğu başladı
Ödemiş Belediyesi, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü ‘Kadın Çiftçilerle İpekböceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi’ çerçevesinde Gölcük Mahallesi, tırtıldan kozaya, kozadan ipeğe giden emek dolu yolculuğa ev sahipliği yapıyor.
Ödemiş Belediyesi, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü ‘Kadın Çiftçilerle İpekböceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi’ çerçevesinde Gölcük Mahallesi, tırtıldan kozaya, kozadan ipeğe giden emek dolu yolculuğa ev sahipliği yapıyor. Başkan Mehmet Eriş ile İzmir Büyükşehir Ödemiş Yerel Hizmetler Koordinatörü Hikmet Güriş, kadın üreticileri ve dut yaprağı temininde görev alanları ziyaret edip kolaylıklar diledi.
Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.