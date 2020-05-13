İşbaşı yapanlara hijyen desteği

Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk gününde İzmirliler, AVM’lere fazla ilgi göstermedi. Gelenlerse, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra içeriye alındı. Agora Alışveriş Merkezi Müdür Yardımcısı Abdullah Filiz, girişlere termal kamera kurduklarını, gümüş bazlı nano teknolojik dezenfektanlarla hijyen çalışmalarını artırdıklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin alışveriş merkezlerinde yaptığı denetimlerde de, açılan 13 alışveriş merkezinin tamamının kurallara uyduğu görüldü. Yedi alışveriş merkezi ise kapılarını henüz açmamayı tercih etti.

Kuşadası Belediyesi de AVM’lerdeki esnafa ücretsiz 2 bin adet maske dağıttı. Başkan Ömer Günel, “Uzun bir aradan sonra dükkanlarını açan herkese hayırlı işler, sağlıklı günler diliyorum. Süreç sona erene kadar hem vatandaşın hem de esnafın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İlk tıraşı oldu

Berber, kuaför ve güzellik salonlarına açılış hazırlıklarında destek veren belediyler de, iş başı yapan esnafı yine yalnız bırakmadı. Buca Belediyesi, ilçedeki 459 kadın ve erkek kuaförünü pandemi mesaisine hazırladı. Hafta sonu gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarının ardından, kolonyadan siperliğe kadar tüm gereçleri kapsayan hijyen paketleri Başkan Erhan Kılıç tarafından esnafa dağıtıldı. İki ay boyunca kepengi kapalı duran esnafın bütçesine destek için Ramazan erzakı da veren Kılıç, ilk tıraşı kendi oldu.

Balçova Belediyesi de, normalleşme adımları çerçevesinde açılan berber ve kuaför salonlarının dezenfeksiyon işlemini tamamladı. İlçedeki 198 kuaför ve berber salonunun maske ve dezenfektan ihtiyaçları da karşılandı.

Başkan dağıttı

Günün ilk ışıklarıyla birlikte açılan her berber ve kuaför salonuna anında giden Bergama Belediyesi ekipleri ise, köşe bucak her yeri ilaçladı. Başkan Hakan Koştu, “Esnafımıza destek için dezenfekte faaliyetimiz rutin olarak devam edecek” dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da; kuaför ve berber salonlarını ziyaret ederek el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı ve tıbbi maske dağıttı.

Akhisar Belediyesi, yeniden faaliyete başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Akhisar’daki esnaf odalarına kayıtlı işletmelere ilk olarak hijyen setini hediye eden belediye, iş yerleri, halk sağlığı için steril hale getiriliyor.