BİST1.4080.64EURO9.35-1.11USD7.63-0.93ALTIN460.82-1.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İyi ki doğdun Ayda Bebek
    ABONE OL
    18.12.2020 - 07:00 |

    İyi ki doğdun Ayda Bebek

    İzmir depreminden 91 saat sonra Rıza Bey Apartma’nın enkazından kurtarılan Ayda Gezgin 4 yaşına bastı.

    İyi ki doğdun Ayda Bebek

    İzmir depreminden 91 saat sonra Rıza Bey Apartma’nın enkazından kurtarılan Ayda Gezgin 4 yaşına bastı. Mucize bebek Ayda’nın doğum günü Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un makamında hazırlanan sürpriz partiyle kutlandı. Minik Ayda’ya en sevdiği çizgi film karakteri olan Elsa’nın kostümü hediye edildi. Babası Uğur Gezgin, abisi Atakan Gezgin amcası Onur ve eşi Tuğba Gezgin ile partiye gelen Ayda’nın mutluluğu gözlerinden okundu. Başkan İduğ, Ayda’nın acısını hafifletmek istediklerini belirtti, “Çocuklarımızın mutluluğu bizim için en önemli konuların başında geliyor” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu

    Tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu

    Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

    Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

    Milli Piyango bayilerinden yalana tepki: 30 bin aile buradan geçiniyor

    Milli Piyango bayilerinden yalana tepki: 30 bin aile buradan geçiniyor

    Sıradaki Haber