İyi ki doğdun Ayda Bebek

İzmir depreminden 91 saat sonra Rıza Bey Apartma’nın enkazından kurtarılan Ayda Gezgin 4 yaşına bastı. Mucize bebek Ayda’nın doğum günü Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un makamında hazırlanan sürpriz partiyle kutlandı. Minik Ayda’ya en sevdiği çizgi film karakteri olan Elsa’nın kostümü hediye edildi. Babası Uğur Gezgin, abisi Atakan Gezgin amcası Onur ve eşi Tuğba Gezgin ile partiye gelen Ayda’nın mutluluğu gözlerinden okundu. Başkan İduğ, Ayda’nın acısını hafifletmek istediklerini belirtti, “Çocuklarımızın mutluluğu bizim için en önemli konuların başında geliyor” dedi.