İzmir’de siyasi dengeler değişecek

CHP’nin hafta sonu yapılan 37. olağan kurultayında gözler Parti Meclisi (PM) seçimlerindeydi. İzmir’den Rıfat Nalbantoğlu, Ednan Arslan, Selin Sayek Böke ve Devrim Barış Çelik, PM üyesi seçildi.

Sonuçtan memnun olduğu öğrenilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Güçlü bir tablo ortaya çıktı. İzmir’de siyasi dengelerin değişeceğini düşünüyorum. Sonuç itibariyle daha umutluyum. Şimdiye kadar yürüyen bir siyasi statüko vardı, bu değişiyor. Esas söylemek istediğim kişilerden çok kurultayın üstlendiği misyon; kimin olduğundan çok birlikte yapabileceklerimiz önemli” dedi. Soyer, PM’de olmasını ısrarla istediği Nalbantoğlu için ise, “Emeğinin karşılığını aldı, hak ettiği bir başarı” dedi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun PM için anahtar listesine İzmir’den giren isimlerden en yüksek oyu Rıfat Nalbantoğlu (848) aldı. İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke 794 oyla 11. sırada yer aldı. Ednan Arslan 743 oyla 15. sıradan PM’ye girdi. Devrim Barış Çelik de kendisine 612 oyla 34. sırada yer buldu. 520 oy alarak 48. sırada yer alan Hakkı Akalın kotaya takıldı. Mehmet Ali Çelebi, 507 oy alarak 51. sırada kendisine yer bulmasına rağmen yine kotaya takıldı.

Rekor oy aldı

Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, 477 oyla ancak 59. sırayı alabildi. 24. Dönem İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, 470 oyla 61. sırada kaldı. 36. kurultayda liste delerek PM’ye giren Erdal Aksünger, 416 oyla 66. sırayı aldı. Tacetin Bayır, 162 oy alarak 117. sırada kaldı.

Yüksek Disiplin Kurulu’nda da (YDK) en yüksek oyu İzmir Milletvekili Mahir Polat aldı. 796 oyla YDK’deki tek İzmirli olan ve rekor oyla yeniden seçilen Polat, “Böyle bir sonuç alacağımı biliyordum. Çünkü, çalışınca emeğe saygı oluyor” dedi.

PM’ye giren Devrim Barış Çelik de, sosyal medyadan yaptığı açıklamada mutlu olduğunu belirtti, “Gençlik kollarında başlayıp, Çevre Sokak’ta yetiştiğim partimin, karar organı Parti Meclisi’ne seçilmekten onur ve gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.