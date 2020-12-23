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    23.12.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf Altındağ’a bileniyor

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta yeniden zirveye ortak olan Karşıyaka’da yarın oynanacak Altındağ mücadelesi öncesi Teknik Direktör Soner Tolungüç, kadro tercihinde tatlı telaş yaşıyor.

    Kaf Kaf Altındağ’a bileniyor

    Yeşil kırmızılılarda kasığındaki sakatlığı nedeniyle ilk 11’de görev yapamayan Doğukan iyileşti. Son Şile Yıldızspor deplasmanında cezalı olan takım kaptanı Mustafa Aşan’ın cezası bitti. Bu isimlerin yokluğunda görev yapan Namık Barış ve Arif, performanslarıyla alkış aldı. Takımda Battal, Anıl, Mustafa Değirmenci son haftalarda form grafiklerini yükseltirken, İlyas, Özkan, Batuhan gibi gençler de hazır durumda.

    Soner Tolungüç, gençleri vitrine çıkararak oluşturdukları rekabetin takımın performansına olumlu yansıdığını, her maç kadro kurmakta tatlı zorluk yaşadığını dile getirdi.

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