Kamera karşısına geçti iki türkü seslendirdi...

Pandemi tedbirleri kapsamında kapanan işletmelerden dolayı sahne alamayan müzisyenlere de bir nebze olsun destek olmak istedikleri için etkinliği düzenlediklerini belirten Başkan Ahmet Aras, “Umarız bu Sevgililer Günü, salgının da artık sonuna vesile olur. Hep birlikte bir dahaki 14 Şubat’ı sarılarak, kucaklaşarak kutlarız” dedi.



Aras’tan Kerimoğlu



Heredot Kültür Merkezi’nde devam eden çekimlerde, Başkan Aras, yerel sanatçı Ender Kasal’ın sazıyla eşlik ettiği Kerimoğlu ve türkülerini seslendirdi. Program, 14 Şubat Sevgililer Günü saat 14.00’de Bodrum Belediyesi sosyal medya hesapları ile Bodrum Kenttv ‘den yayınlanacak.

Ayrıca, mandala sanatçısı Aslıhan Aksun da, 14 Şubat günü saat 17.00’de büyülü bir yolculuğa çıkaracak.