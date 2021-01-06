Kanal Ege, deneyimli kadrosuyla yayında

İnsan ve yaşama dair tüm konuları ekrana taşıyacak kanalın Genel Yayın Yönetmeni koltuğunda, usta gazeteci Kenan Macit oturuyor. Haber ve program koordinatörlüğünde TRT Haber Dairesi Başkan Vekilliği yapan Yıldıray Arslan ile Doğan Medya Grubu’ndan Medya ve Grup Başkanı Bedri Akkerman; prodüksiyon hizmetlerinin başında ise TRT Baş Kameramanı Necmi Kacar yer alıyor.



Deneyimli kadronun diğer üyeleri ise; TRT Kurgu Montaj’dan Kurgu Şefi Simge Derinsu, TRT ve özel televizyonlarda görev alan Program Müdürü Esra Kavrukkoca ve yine özel TV’lerde çalışan Haber Müdürü Yardımcısı Burcu Cingöz.



Kanal Ege TV; Digitürk, D-Smart, Turkcell TV, Vodafone TV ve bunların yanısıra yurtdışında 12 ülkenin platformlarında yer alacak.