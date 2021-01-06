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    HaberlerEge Haberleri Kanal Ege, deneyimli kadrosuyla yayında
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    06.01.2021 - 00:02 |

    Kanal Ege, deneyimli kadrosuyla yayında

    31 Aralık 2020 günü yayın hayatına başlayan Kanal Ege, ‘Tarafsız Haber’ sloganıyla sadece İzmir’in değil, tüm Ege Bölgesi ve Türkiye’nin sesi olacak.

    Kanal Ege, deneyimli kadrosuyla yayında

    İnsan ve yaşama dair tüm konuları ekrana taşıyacak kanalın Genel Yayın Yönetmeni koltuğunda, usta gazeteci Kenan Macit oturuyor. Haber ve program koordinatörlüğünde TRT Haber Dairesi Başkan Vekilliği yapan Yıldıray Arslan ile Doğan Medya Grubu’ndan Medya ve Grup Başkanı Bedri Akkerman; prodüksiyon hizmetlerinin başında ise TRT Baş Kameramanı Necmi Kacar yer alıyor.

    Deneyimli kadronun diğer üyeleri ise; TRT Kurgu Montaj’dan Kurgu Şefi Simge Derinsu, TRT ve özel televizyonlarda görev alan Program Müdürü Esra Kavrukkoca ve yine özel TV’lerde çalışan Haber Müdürü Yardımcısı Burcu Cingöz.

    Kanal Ege TV; Digitürk, D-Smart, Turkcell TV, Vodafone TV ve bunların yanısıra yurtdışında 12 ülkenin platformlarında yer alacak.

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