15.02.2020 - 00:01 |
Karşıyaka’da sevimli buluşma
Çocuklara hayvan sevgisi aşılamayı ve hayvan hakları konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, yetenekli köpekler Tarçın, Ego ve Müdür’ü, bünyesindeki anaokullarında konuk ediyor.
Köpek eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen eğlenceli etkinlik ve gösteriler, miniklerden büyük ilgi görüyor. Hayvanlara yaklaşım, iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken noktalar, besleme yöntemleri, hayvan hakları ve hayvanların davranış şekilleri gibi konularda da bilgiler veriliyor.
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