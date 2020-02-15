Karşıyaka’da sevimli buluşma

Köpek eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen eğlenceli etkinlik ve gösteriler, miniklerden büyük ilgi görüyor. Hayvanlara yaklaşım, iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken noktalar, besleme yöntemleri, hayvan hakları ve hayvanların davranış şekilleri gibi konularda da bilgiler veriliyor.