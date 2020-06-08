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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’ya 2. güneş tarlası
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    08.06.2020 - 00:03 |

    Karşıyaka’ya 2. güneş tarlası

    Karşıyaka Belediyesi, daha önce Bostanlı ve Atakent mahallelerinde başlattığı ‘ambalaj Atıklarının Kaynağından Ayrı Toplanması’ uygulamasını ilçe geneline yayıyor. Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Saadet Çağlın ile Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Aylin Eroğlu, bu ay sonuna kadar 4 mahallenin daha sisteme dahil edileceğini söyledi.

    Karşıyaka’ya 2. güneş tarlası

    Eroğlu, söyleşide ayrıca İzmir’de bir ilk olan Sıfır Atık Belgesi’nin alınmasını sağlayan çalışmaları; atık yağ, pil, cam, ilaç, tekstil ve elektronik atıkları toplama hizmetleri, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları gibi konularda bilgiler verdi. Yenilebilir enerji kaynaklarının önemine de dikkat çeken Eroğlu, Karşıyaka Belediyesi’nin hayata geçirdiği ikinci güneş tarlası projesi için imalat montaj işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

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