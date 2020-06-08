Karşıyaka’ya 2. güneş tarlası

Eroğlu, söyleşide ayrıca İzmir’de bir ilk olan Sıfır Atık Belgesi’nin alınmasını sağlayan çalışmaları; atık yağ, pil, cam, ilaç, tekstil ve elektronik atıkları toplama hizmetleri, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları gibi konularda bilgiler verdi. Yenilebilir enerji kaynaklarının önemine de dikkat çeken Eroğlu, Karşıyaka Belediyesi’nin hayata geçirdiği ikinci güneş tarlası projesi için imalat montaj işlemlerinin devam ettiğini belirtti.