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    22.08.2020 - 00:00 |

    Kartal’a feda indirimi

    Altınordu, Beşiktaş’ın talip olduğu sağ kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner’in bonservis ücretinde ciddi bir indirime gitti.

    Kartal’a feda indirimi

     İlk etapta 500 bin, daha sonra 400 bin euro talep eden İzmir ekibi, son olarak rakamı 150 bin euro seviyesine kadar indirdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ı arayıp bağış kampanyası düzenlediklerini hatırlattığı, Atakan transferi konusunda anlayış gösterilmesini istediği iddia edildi. Altınordu ise bir sonraki satışından yüzde 15 pay talep etti.

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