Kemeraltı, UNESCO listesinde

İzmir Tarihi Kentn Merkezi; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’ne (UNESCO) sunulan ve dünya mirası olmanın ilk adımı olan Geçici Liste’ye alındı. Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ’den (TARKEM) yapılan yazılı açıklamada, Kemeraltı ve çevresinin Geçici Liste’ye girmesi için hazırlanan ve TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler’in 27 Mart 2019’da bakanlığa elden ulaştırdığı dosya başvurusunu, UNESCO’nun kabul ettiği belirtildi.

TARKEM Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yüce, tarihi alan için asıl sürecin şimdi başladığını kaydetti, “Şehrin tüm paydaşlarının şimdi daha da sıkı sıkıya bağlanması gerekiyor. Sıkıntılı süreçlerden geçtiğimiz şu günlerde bu haber bizi çok sevindirdi. Önümüzde Daimi Liste’ye girmek için yaklaşık 3 yıllık bir süreç var. Bu süreç hem bu alana hem de İzmir’e çok şey katacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

‘24 saat yaşayacak’

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Daimi Liste’ye girmek için önlerinde 3 yıllık bir süreç bulunduğunu belirtti, “Kentin bütün paydaşlarıyla el ele verip hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. UNESCO Dünya Mirası statüsü ile birlikte Kemeraltı kent turizminin lokomotifi, İzmir’in kalbi olacak” şeklinde konuştu.

2019 Yerel Seçimleri’ndeki adaylık sürecinde Kemeraltı’nı baştan sonra restore ederek UNESCO Dünya Kültür Mirası olmasını sağlayacaklarını dile getiren Başkan Soyer, bu gelişmeden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Daimi listeye girmek için önlerinde 3 yıl bulunduğunu ifade eden Soyer, “Bu süreyi çok iyi değerlendireceğiz. Kemeraltı’nı 24 saat yaşan bir mekân haline getirmeyi hedefliyoruz. Çarşıyı kültürel faaliyetlerle hareketlendireceğiz. Yürüyüş rotaları belirlenerek, Kemeraltı’nda rehberli turları başlatacağız. Dünyanın en eski ve en güzel alışveriş merkezi olarak Kemeraltı, İzmir’in turizm lokomotiflerinden biri olacak” diye konuştu. Sürece katkı sunan İzmir Valiliği, Konak Belediyesi, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, İMEAK Deniz Ticaret Odası, İzmir Kalkınma Ajansı, TARKEM ve Kentimiz İzmir Derneği’ne teşekkür eden Başkan Soyer, “El birliğiyle Kemeraltı’nı hak ettiği yere taşıyacağız. UNESCO Dünya Mirası olarak kabul edilmesiyle Kemeraltı’nı tüm dünya tanıyacak. Bunu birlikte başaracağız” dedi.