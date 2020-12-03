Konut alırken bunlara dikkat

2007’den önce yapılan tüm binaların riskli ve araştırılması gereken sınıfa girdiğini ve insanların konut alırken daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, “İzmir fay hatlarının üzerinde yer alıyor. Kentimizde özellikle yüksek rakımlı kayalık zeminli bölgeler tercih edilmeye başlandı. Yatay mimari konusunda da talep artıyor. Urla Kuşçular mevkiinde metrekare fiyatları 4-5 binden 12-13 bine kadar yükseldi. Bir diğer önemli konu, konutun yapı ruhsatı ve metrekaresinin tapu kadastroda işlenip işlenmediği. Eğer işlenmemişse orada farklı sorunlar var demektir” dedi.



İyi araştırın



Az katlı binaların güvenli olduğunu, bununla birlikte yeni fore kazık tekniğiyle yapılan 25-30 katlı rezidans gibi binaların da teknik açıdan güvenli olduğunu dile getiren Akıncı, şöyle konuştu:



“Fore kazık tekniğiyle, binanın zemininde 50 metreye kadar bir temel çalışması yapılıyor. Kazık temeller, bir deprem sırasında temel hareketlerini azaltmanın en etkin yöntemlerinden biridir. Bu sistem binanın bütünlüğünü koruyarak zarar görmesini önlüyor. Binada sadece yanal bir sallantı hissediliyor. İnsanların konut satın alırken binanın yapım tekniği ve tarihi konusunda da emlakçılar veya gayrimenkul uzmanlarından bilgi alması gerekiyor.”