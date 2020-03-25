25.03.2020 - 00:00 |
Koronavirüs temizliği
Koronavirüsten korunmak için Urla Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; banklar, bankamatikler, pazaryeri, Sanat Sokağı ve caddeler köpüklü suyla yıkadı. Çalışmaların süreceği belirtildi.
Bağcılar'da kafasına kolonya dökülen yaşlı adamın oğlu konuştuBağcılar'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu. Ahmet Öztürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.