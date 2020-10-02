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    02.10.2020 - 07:00 |

    Kovid sergisi

    İzmirli karikatürist Mustafa Yıldız’ın, günlük gazete ve dergilerde yayımlanan “Kovid-19” konulu karikatür sergisi, Ayvalık Orhan Peker Sanat Galerisi’nde sanatseverler ile buluştu.

    Kovid sergisi

    İzmirli karikatürist Mustafa Yıldız’ın, günlük gazete ve dergilerde yayımlanan “Kovid-19” konulu karikatür sergisi, Ayvalık Orhan Peker Sanat Galerisi’nde sanatseverler ile buluştu. Yıldız, “30 karikatürden oluşan sergim ile amacım hem insanlara moral olmak hem de onları uyarmak” dedi. 11 Ekim akşamına kadar gezilebilecek olan serginin açılışını Başkan Yardımcısı Ersan Bahar yaptı.

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