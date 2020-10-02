Küçük Kulüp ile Büyükşehir’den ortak proje: Tenis anıtı yapılacak

Türkiye’de spor anlamında ilklerin yaşandığı kent olan İzmir’de, tenis için anlamlı bir hamle daha gerçekleştiriliyor. Emre Sarıgedik yönetiminde son 7 yıldır düzenlenen turnuvalar ve sosyal etkinliklerle fark yaratan Küçük Kulüp ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin belirlenecek bir alanda tenis anıtı inşa etmeye hazırlanıyor. Anıtı hazırlayacak olan sanatçının ise, uluslararası üne sahip İzmirli heykeltraş Uğur Çakı’nın olacağı kesinleşti. İzmir’de tenis adına atılan olumlu adımlara bir yenisinin daha ekleneceğini belirten Küçük Kulüp Başkanı Emre Sarıgedik, bu sayede kentte tenisin farkındalığının da artacağına dikkat çekti.

Soyer’e teşekkür

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Küçük Kulüp Başkanı Emre Sarıgedik, “Tenis sporuna felsefi olarak baktığınızda dostluğu, centilmenliği ve paylaşmayı görürsünüz. İzmir’in karakteristik yapısında da bu kavramların yer alması, tenis ve İzmir’in ne kadar birbirine benzediğinin bir nişanesidir. Küçük Kulüp olarak bu heykel için yola çıktığımızda, İzmir’in yetiştirdiği uluslararası sanatçı Uğur Çakı’nın projeye dahil olması bizim için hem bir sevinç, hem de övünç kaynağı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de yer gösterip, çevre düzenlemesi yaparak çok önemli bir katkı sunacak. Sayın Başkan Tunç Soyer’in bu konudaki yaklaşımı oldukça memnun edici. Yapılacak olan heykel, Küçük Kulüp’ün de köklü geleneğinin yeni nesillere aktarılması adına oldukça anlamlı bir rol üstlenecek” dedi. l İZMİR Milliyet