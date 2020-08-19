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    19.08.2020 - 07:00 |

    Kumar bağımlılarına ücretsiz danışmanlık

    Yeşilay, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesindeki danışmanlık alanlarına kumar bağımlılığını da ekledi.

    Kumar bağımlılarına ücretsiz danışmanlık

    Yeşilay, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesindeki danışmanlık alanlarına kumar bağımlılığını da ekledi. Tütün, alkol, madde, teknoloji bağımlılarına ve yakınlarına, ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği veren YEDAM’lara artık kumar bağımlıları ve yakınları da başvurarak danışmanlık alabilecekler. Tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan YEDAM ekibi, arayan kişilere bağımlılık konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme, danışmanlık hizmetlerini sunacak.

    Kumar bağımlılığını faaliyet alanlarına ekleyen şubelerden birinin de İzmir’de olduğunu belirten Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, şunları söyledi: “Yeşilay olarak bir asırdır bağımlılıklarla mücadelemizi sürdürüyor; YEDAM bünyesinde de bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere ve yakınlarına danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bugüne kadar bu hizmetlerimizden tütün, alkol, madde, teknoloji bağımlılığı bulunan kişiler yararlanabiliyordu ancak artık danışmanlık alanlarımız arasına kumar bağımlılığını da eklemekten memnuniyet duyuyoruz. Bu kapsamda diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi bağımlı kişilere bağımlılıklarından kurtulmaları ve tekrar başlamamaları için yöntemler öğretmek için elimizden geleni yapacağız. Öfke kontrolsüzlüğü, kaygı gibi ruhsal sorunlar yaşıyorsa bunların düzelmesi için psikolojik destek vereceğiz.”

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