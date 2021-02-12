Luvi Urla’da, mavi ve yeşil buluşuyor

Projenin satış ve pazarlamasını üstlenen Coldwell Banker Masse Brokeri Seyhun Acar ve Gayrimenkul Danışmanı Nergiz Erişir, Kalabak mevkiinde, denize yürüme mesafesindeki konumuyla dikkat çeken projede, toplam 38 lüks villa bulunduğunu söyledi.

Konutların yarısına yakınının satıldığını belirten Seyhun Acar, “Luvi Urla, mavi ve yeşilin birleştiği ve temiz havasıyla da şehrin gürültüsünden uzak yaşamak isteyenler için önemli bir yaşam imkanı oluşturuyor. 1.5 katlı 3+1 ve 4+1 tiplerinde villalar bulunuyor. Ortak yüzme havuzunun yanı sıra müstakil havuzlu konutlar da bulunuyor. Coldwell Banker Masse olarak projenin tek yetkili satış pazarlama sorumlusuyuz. Proje hem şehir içinden hem de şehir dışından ilgi görüyor. Konutların 2022 Haziran ayında anahtar teslimi yapılması planlanıyor” diye konuştu.

Nergiz Erişir ise, “Proje İzmir şehir merkezine 38 km, ülkemizin en popüler tatil beldelerinden Çeşme’ye 32 km, havaalanına ise 55 km mesafede yer alıyor. İsteyenler www.luvigrup.com adresini inceleyebilir, proje alanında yer alan satış ofisimizi ziyaret edebilir” dedi.