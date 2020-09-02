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    02.09.2020 - 07:00 |

    Marmaris coştu

    Tuesday şarkısı ile tanınan DJ Burak Yeter, ‘Symphonic Project’ kapsamında Marmarisli müzikseverlerle buluştu.

    Marmaris coştu

    Tuesday şarkısı ile tanınan DJ Burak Yeter, ‘Symphonic Project’ kapsamında Marmarisli müzikseverlerle buluştu. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın eşlik ettiği bu eşsiz konserde son yılların sevilen seslerinden biri olan Karsu ve Cecilia Krull da şarkılarıyla Burak Yeter’e eşlik etti. Coşkulu geçen konserde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Burak Yeter, sahnede Türk bayrağı açtı. Sanatçılara Belediye Başkanı Mehmet Oktay adına Meclis Üyesi Ümmühan Kabaçam teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

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