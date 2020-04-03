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    HaberlerEge Haberleri Marmaris yolunda denetim sıklaştı
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    03.04.2020 - 07:00 | | DHA

    Marmaris yolunda denetim sıklaştı

    MUĞLA Marmaris karayolunun 21’inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası’nda, jandarma ve trafik polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücülerin ateşini ölçerek, şehir dışından gelenlerin kimlik bilgileri ve telefon numaralarını kayıt altına aldı.

    Marmaris yolunda denetim sıklaştı

    MUĞLA Marmaris karayolunun 21’inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası’nda, jandarma ve trafik polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücülerin ateşini ölçerek, şehir dışından gelenlerin kimlik bilgileri ve telefon numaralarını kayıt altına aldı. Yetkililer, “Araç sayısında azalma yaşandı. Günlük binden fazla araç kontrol edilirken sayı yarı oranda düştü. 7 gün 24 saat aralıksız kontrollerimiz devam edecek” dedi.

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