03.04.2020 - 07:00 | | DHA
Marmaris yolunda denetim sıklaştı
MUĞLA Marmaris karayolunun 21’inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası’nda, jandarma ve trafik polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücülerin ateşini ölçerek, şehir dışından gelenlerin kimlik bilgileri ve telefon numaralarını kayıt altına aldı.
MUĞLA Marmaris karayolunun 21’inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası’nda, jandarma ve trafik polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücülerin ateşini ölçerek, şehir dışından gelenlerin kimlik bilgileri ve telefon numaralarını kayıt altına aldı. Yetkililer, “Araç sayısında azalma yaşandı. Günlük binden fazla araç kontrol edilirken sayı yarı oranda düştü. 7 gün 24 saat aralıksız kontrollerimiz devam edecek” dedi.
İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.