Maske üretiminde Ödemiş bir oldu

Ödemiş Belediyesi bünyesindeki FabLab’da bulunan makineler maske dikilmesi için gönüllülerin kullanımına sunuldu, atölye oluşturuldu. Başkan Mehmet Eriş, “Burada yine Ödemiş dayanışmasının güzel bir yansıması yaşanıyor. Daha önce de FabLab’daki üç boyutlu yazıcı ile sağlık çalışanlarımıza yüz siperliği üretmiştik. Maske üretimimizle de mücadeleye destek sunacağız” dedi.