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    HaberlerEge Haberleri Maske üretiminde Ödemiş bir oldu
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    19.04.2020 - 00:00 |

    Maske üretiminde Ödemiş bir oldu

    Ödemiş Belediyesi, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde kullanılmak üzere Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi ve gönüllülerle birlikte maske dikmeye başladı.

    Maske üretiminde Ödemiş bir oldu

    Ödemiş Belediyesi bünyesindeki FabLab’da bulunan makineler maske dikilmesi için gönüllülerin kullanımına sunuldu, atölye oluşturuldu. Başkan Mehmet Eriş, “Burada yine Ödemiş dayanışmasının güzel bir yansıması yaşanıyor. Daha önce de FabLab’daki üç boyutlu yazıcı ile sağlık çalışanlarımıza yüz siperliği üretmiştik. Maske üretimimizle de mücadeleye destek sunacağız” dedi.

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