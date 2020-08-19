BİST1.0920.00EURO8.800.05USD7.380.13ALTIN474.900.86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Maske ve dezenfektan fiyatları karıştırıldı’
    ABONE OL
    19.08.2020 - 07:00 |

    ‘Maske ve dezenfektan fiyatları karıştırıldı’

    Seferihisar Belediyesi, 16 Ağustos günü ulusal bir gazetede çıkan haberle ilgili açıklama yaptı.

    ‘Maske ve dezenfektan fiyatları karıştırıldı’

    Seferihisar Belediyesi, 16 Ağustos günü ulusal bir gazetede çıkan haberle ilgili açıklama yaptı. Kovid-19 için kriz masası oluşturulduğu, önlem alındığı belirtildi. İlçe sağlık müdürlüğüyle koordineli şekilde hijyen tedbirleri alındığı, Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa ekibiyle de sosyal belediyeciliğin gereklerinin yerine getirildiği kaydedildi. Gazetedeki haberde bugünün maske ve dezenfektan fiyatlarıyla mart ve nisan ayındaki fiyatların karşılaştırıldığı ancak yanlış olduğu belirtildi.

    Ankara'da otomobil iş yerine daldıAnkara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bambu malzemeleri satılan iş yerine daldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    En büyük hayalleri Pamir’le yürümek

    En büyük hayalleri Pamir’le yürümek

    Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

    Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    ‘Keşke ben ölseydim’

    ‘Keşke ben ölseydim’

    Sıradaki Haber