‘Maske ve dezenfektan fiyatları karıştırıldı’

Seferihisar Belediyesi, 16 Ağustos günü ulusal bir gazetede çıkan haberle ilgili açıklama yaptı. Kovid-19 için kriz masası oluşturulduğu, önlem alındığı belirtildi. İlçe sağlık müdürlüğüyle koordineli şekilde hijyen tedbirleri alındığı, Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa ekibiyle de sosyal belediyeciliğin gereklerinin yerine getirildiği kaydedildi. Gazetedeki haberde bugünün maske ve dezenfektan fiyatlarıyla mart ve nisan ayındaki fiyatların karşılaştırıldığı ancak yanlış olduğu belirtildi.