Matmeriçli’nin ekibi hazır

Axa Sigorta Efeler Ligi’nin yeni takımlarından Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma’da Antrenör Levent Matmeriçli ile sözleşme yenilenmesinin ardından tecrübeli çalıştırıcının ekibi belirlendi. İzmir ekibinin başında 6. sezonuna girecek Matmeriçli’nin yardımcılığını Ömer Tok ve Ahmet Yalçın yapacak. Emin Güven’in alan antrenörü olarak görev yapacağı takımda Evrim Yalçın kondisyoner, Mehmet Gürüler istatistik, fizyoterapist ise Aytaç Arsu olacak.