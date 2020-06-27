27.06.2020 - 00:00 |
Matmeriçli’nin ekibi hazır
Axa Sigorta Efeler Ligi’nin yeni takımlarından Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma’da Antrenör Levent Matmeriçli ile sözleşme yenilenmesinin ardından tecrübeli çalıştırıcının ekibi belirlendi. İzmir ekibinin başında 6. sezonuna girecek Matmeriçli’nin yardımcılığını Ömer Tok ve Ahmet Yalçın yapacak. Emin Güven’in alan antrenörü olarak görev yapacağı takımda Evrim Yalçın kondisyoner, Mehmet Gürüler istatistik, fizyoterapist ise Aytaç Arsu olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.