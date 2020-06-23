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    HaberlerEge Haberleri Metropolis’de kazılar başlıyor
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    23.06.2020 - 07:00 | | AA

    Metropolis’de kazılar başlıyor

    Sabancı Vakfı’nın 17 yıldır desteklediği Torbalı’daki Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları, temmuz ayında yeniden başlayacak

    Metropolis’de kazılar başlıyor

    Sabancı Vakfı’nın 17 yıldır desteklediği Torbalı’daki Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları, temmuz ayında yeniden başlayacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında başlayacak kazı çalışmalarında, su ve su kaynaklarının araştırılmasına devam edilecek. Akropolis’teki iki sarnıç yapısı tamamen temizlenecek. 

    Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattıAnkara'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
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