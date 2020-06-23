Metropolis’de kazılar başlıyor

Sabancı Vakfı’nın 17 yıldır desteklediği Torbalı’daki Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları, temmuz ayında yeniden başlayacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında başlayacak kazı çalışmalarında, su ve su kaynaklarının araştırılmasına devam edilecek. Akropolis’teki iki sarnıç yapısı tamamen temizlenecek.