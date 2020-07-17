17.07.2020 - 00:04 |
‘Milyonlarca evlat kazandınız’
Darbe girişimi sırasında en önemli merkezlerden biri olan Marmaris’te, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Programa, darbe kalkışmasında FETÖ terör örgütü üyesi askerler tarafından şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Ekerin annesi Güzel ve babası Nihat Eker programa katıldı. AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, “Marmaris, o gece iki polisimizi şehit verdi. Bir şehidimiz Marmariste görev yapıyordu. Şehit kardeşimizin anne ve babası, siz o gece bir evlat verdiniz ama milyonlarca evlat kazandınız. Ellerinizden öpüyorum” dedi.
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.