Darbe girişimi sırasında en önemli merkezlerden biri olan Marmaris’te, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Programa, darbe kalkışmasında FETÖ terör örgütü üyesi askerler tarafından şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Ekerin annesi Güzel ve babası Nihat Eker programa katıldı. AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, “Marmaris, o gece iki polisimizi şehit verdi. Bir şehidimiz Marmariste görev yapıyordu. Şehit kardeşimizin anne ve babası, siz o gece bir evlat verdiniz ama milyonlarca evlat kazandınız. Ellerinizden öpüyorum” dedi.