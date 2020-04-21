Muğla’dan 68 bin maske

Muğla Valisi Esengül Civelek, Kovid-19 önlemleri kapsamında 68 bin maskenin dağıtımının başladığını bildirdi. Vali Civelek, toplu yaşam alanları ve kamuya açık alanlarda koruyucu maske takılmasının zorunlu hale geldiğini anımsattı. Maske satışının yasaklanmasının ardından, 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler ile pazar yerleri, otobüs durakları ve kamu binalarının girişlerinde maskelerin Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ücretsiz olarak dağıtıldığını kaydeden Civelek, “Kimse, maskesiz bırakılmayacak” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı gereği Muğla’da da maskelerin ücretsiz olarak dağıtılacağını belirten Civelek, “Muğla’da ilk etapta 26 bin maske, on ve üzeri işçi çalıştıran işletmelere, 42 bin maske de Vefa Destek Grupları’nca il genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde dağıtılıyor” diye konuştu.