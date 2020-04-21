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    HaberlerEge Haberleri Muğla’dan 68 bin maske
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    21.04.2020 - 07:00 | | AA

    Muğla’dan 68 bin maske

    Muğla Valisi Esengül Civelek, Kovid-19 önlemleri kapsamında 68 bin maskenin dağıtımının başladığını bildirdi.

    Muğla’dan 68 bin maske

    Muğla Valisi Esengül Civelek, Kovid-19 önlemleri kapsamında 68 bin maskenin dağıtımının başladığını bildirdi. Vali Civelek, toplu yaşam alanları ve kamuya açık alanlarda koruyucu maske takılmasının zorunlu hale geldiğini anımsattı. Maske satışının yasaklanmasının ardından, 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler ile pazar yerleri, otobüs durakları ve kamu binalarının girişlerinde maskelerin Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ücretsiz olarak dağıtıldığını kaydeden Civelek, “Kimse, maskesiz bırakılmayacak” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı gereği Muğla’da da maskelerin ücretsiz olarak dağıtılacağını belirten Civelek, “Muğla’da ilk etapta 26 bin maske, on ve üzeri işçi çalıştıran işletmelere, 42 bin maske de Vefa Destek Grupları’nca il genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde dağıtılıyor” diye konuştu. 

    Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
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