Necati’nin adı yaşatılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt’taki modern ve çevreci mimarisiyle dikkat çeken yeni kültür merkezine Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce ve yol arkadaşı Mustafa Necati’nin ismini verecek. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, yapımı devam eden projede incelemelerde bulundu. Soyer, yeraltı otoparkı ve yeşil alan düzenlemeleriyle doğal dokuya uyumlu bir şekilde inşa edilen merkezin yakın zamanda hizmete gireceğini söyledi.

Tesise Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminde büyük hizmetler veren Mustafa Necati adının çok yakışacağını belirten Soyer, “İzmirliler olarak Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak ve onları yaşatmak en önemli görevlerimizden biri” dedi. Merkezde 306 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, fuaye ve sergi alanı, atölyeler, kafeterya, idari birimler, açık alan düzenlemeleri, park, meydan, çocuk oyun alanı ve açık sinema alanı bulunacak. Çatısına yerleştirilen 75 kilovat gücünde fotovoltaik panellerle aydınlatma ihtiyacını karşılayacak.

‘Durmadık durmayacağız’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından haftalık olarak yayınladığı Başkan’ın Günlüğü’nde pandemi sürecinde başlatılan dayanışma kampanyasının devam ettiğini belirtti. 195 bin 517 destek paketini ailelere ulaştırdıklarını söyleyen Soyer, “Durmadık, durmayacağız” dedi. Vatandaşı, ‘Biz İzmir’ ve ‘Halkın Bakkalı’ üzerinden destek olmaya çağırdı.

Sivas katliamı bir kez daha kınanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 Temmuz 1993’te Sivas katliamında yaşamını yitirenler anısına program düzenleyecek. Katliamda babası Ozan Nesimi Çimen’i kaybeden Mazlum Çimen, yarın akşam saat 21.00’de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. 2 Temmuz’da da İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde ‘Sivas’ta Kaybettiklerimizi Anıyoruz’ söyleşisi düzenlenecek.

Da Vinci, yeniden kentlilerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Leonardo da Vinci sergisini yarından itibaren yeniden ziyarete açıyor. Sanatçının ölümünün 500’üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen “Leonardo da Vinci’ye Saygı” sergisi ziyaretçilerini salgına karşı alınan sıkı önlemler altında ağırlayacak. Girişte ateş ölçümü yapılacak, maskesiz ziyaretçi alınmayacak.