22.03.2020 - 00:01 |
Ödemiş hazır
Ödemiş Belediyesi bünyesinde oluşturulan Kriz Masası, koronavirüs riskine karşı alınacak önlemler konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Başkanı Mehmet Eriş başkanlığında toplanan kriz masası, bölgenin en büyük açık pazarı olan Cumartesi Pazarı öncesi gerekli önlemleri aldı. Başkan Eriş, “Pazaryeri, pazar öncesi ve sonrası ekiplerimizce temizlenerek, dezenfekte edilecek. Vatandaşın yoğun olduğu bölgelere el dezenfektanları konulacak. Aynı uygulama kentin farklı günlerinde kurulan pazaryerinde de uygulanacak. Sağlığımız için alışverişe çıkan vatandaşların dikkatli olmasını diliyoruz” dedi.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.