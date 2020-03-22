Ödemiş hazır

Belediye Başkanı Mehmet Eriş başkanlığında toplanan kriz masası, bölgenin en büyük açık pazarı olan Cumartesi Pazarı öncesi gerekli önlemleri aldı. Başkan Eriş, “Pazaryeri, pazar öncesi ve sonrası ekiplerimizce temizlenerek, dezenfekte edilecek. Vatandaşın yoğun olduğu bölgelere el dezenfektanları konulacak. Aynı uygulama kentin farklı günlerinde kurulan pazaryerinde de uygulanacak. Sağlığımız için alışverişe çıkan vatandaşların dikkatli olmasını diliyoruz” dedi.