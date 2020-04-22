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    HaberlerEge Haberleri ‘Okulu, sanalda baştan kurduk’
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    22.04.2020 - 07:00 |

    ‘Okulu, sanalda baştan kurduk’

    Bilfen Okulları, eğitim ve öğretim sürecini online olarak, 20 bin 500 üzerinde öğrencisinin katılımıyla sürdürmeye devam ediyor.

    ‘Okulu, sanalda baştan kurduk’

    Bilfen Okulları, eğitim ve öğretim sürecini online olarak, 20 bin 500 üzerinde öğrencisinin katılımıyla sürdürmeye devam ediyor. Uzaktan eğitim platformunda anaokulundan 12. sınıfa, tüm sınıf düzeylerinde konu anlatım videoları, tekrar testleri, testlere ilişkin soru çözüm videoları ve okul öncesi dahil olmak üzere yaş düzeyine uygun olarak animasyonlar ve videolarla desteklenen binlerce etkin içerik yer alıyor.
    Yayınlar kayıttan değil canlı
    Online uzaktan eğitimi kesintisiz uygulayan kurumlar arasında yer aldıklarını belirten Bilfen Okulları Bilişim Teknolojileri Müdürü Güray Kaymaz, “Uzaktan eğitime yönelik offline videolar, online eğitim, online sınav, online kayıt, online veli semineri, online zümre çalışmaları gibi hizmetlerle sanal bir okul kurduk. Günde ortalama 5 bin 287 saat canlı ders oluyor” dedi.

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