Ormanlar kraliçesi

Salihli’ye bağlı Allahdiyen Mahallesi’ndeki yangın gözetleme kulesinde 38 yıldır çalışan, 2 çocuk annesi Nurten Güler (54), bir elinde telsiz bir elinde dürbün ile görev yapıyor. Allahdiyen Mahallesi gözetleme kulesinde çalışan eşini 38 yıl önce trafik kazasında kaybeden Güler, eşi gibi ormanları koruyor.

Önce dikim sahasında işe başladığını eşinin ölümü sonrası da onun yerine Allahdiyen Mahallesi’ndeki yangın gözetleme kulesinde göreve devam ettiğini belirten Nurten Güler, “Tam 38 yıldır da burada ormanları gözetliyorum. Yalnız çalıştığım için bazen canım sıkılıyor. Ben de en büyük destekçim olan çocuklarımı çağırıyorum. Dağları, ormanları gözetlemek hoşuma gidiyor. Mahallede bana ‘orman’ diye hitap ederler” diye konuştu.

İlçedeki tek kule

Güler, Kurşunlu Kaplıcaları mevkisinde 2011 yılında çıkan ve 40 hektar alanın yanmasına neden olan yangını unutamadığını belirtti. Salihli Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın da, Güler’i ziyaret etti. İlçedeki tek yangın gözetleme kulesinin Allahdiyen Mahallesi’nde olduğuna dikkat çeken Aydın, “Burada çıkacak olan yangınların ilk haberi bu kuleden veriliyor. Ekiplerimiz, 12 dakika içinde yangına müdahale ediyor” dedi.