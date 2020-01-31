31.01.2020 - 07:00 |
'Oyuncularımla gurur duyuyorum'
FIBA Europe Cup L Grubu’nun 5. haftasında Rusya’da Enisey Krasnoyarsk’ı 96-73 yenerek lider olarak çeyrek finale çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka’da başantrenör Ufuk Sarıca, harika bir maç oynadıklarını söyledi.
FIBA Europe Cup L Grubu’nun 5. haftasında Rusya’da Enisey Krasnoyarsk’ı 96-73 yenerek lider olarak çeyrek finale çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka’da başantrenör Ufuk Sarıca, harika bir maç oynadıklarını söyledi. Oldukça yorucu bir yolculuk gerçekleştirdiklerini ifade eden Sarıca, “Turu daha önce garantilememize rağmen bu kadar yorucu bir yolculuğun üzerine sahaya tüm enerjisini, tüm iyi niyetini koyan oyuncularımla gurur duyuyorum. Karakterli bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu galibiyetle ayrıca kupadaki diğer Türk temsilcimiz Bahçeşehir Koleji’nin tur yolunu açtığımız için mutluyuz. Sponsorumuza ve yönetim kurulumuza ayrıca teşekkür ederim” dedi.
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