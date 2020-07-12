‘Pozitif ayrımcılığa devam edin’

Ziyarette, Başkan Çalkaya’nın eşi, eski Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da yer aldı. Yapımı devam eden Kültür Merkezi, Cemevi ve Olgun Gençlik Merkezi hakkında bilgi veren Başkan Çalkaya, Kılıçdaroğlu’nu seçimden sonra hizmete soktukları Semt Satış Merkezi, Semt Spor Merkezleri, Gülfem Benli Anaokulu, Balçova Teknoloji Atölyesi ve eğitim alanında yapılan yatırımlar hakkında Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na brifing verdi. Çalkaya, salgın döneminde ihtiyacı olan her vatandaşa destek olmaya çalıştıklarını da kaydetti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, gençler ve kadınlarla ilgili projelere pozitif ayrımcılık yapılmasını istedi. Çalkaya, Balçovalı kadınların el emekleriyle yapılan armağanları da Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na sundu.

Kılıçdaroğlu desteği

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, TOKİ tarafından Mavişehir bölgesindeki 2 parselin satılmasıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Kılıçdaroğlu, “Ranta karşı hukuki ve siyasi olarak mücadeleye devam edin. Yanınızdayız” dedi. Tugay, Kılıçdaroğlu’nun verdiği desteğin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.