Sağlıkta dev adım

Sağlık ve eğitim alanında öncü olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve Medical Park İzmir Hastanesi, ‘İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi’yle yeni bir dönemin kapılarını açıyor. İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba ve İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu tarafından imzalanan işbirliği protokolüyle; Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, son teknolojiye sahip ekipman ve laboratuvarla dolu hastanede kendilerini geliştirecek, vakaları bizzat görerek deneyim kazanacak, alanında uzman kişilerden mesleklerinin en ince detaylarını öğrenecek. Ayrıca yazılımdan tasarıma, mühendislikten sağlığa kadar birçok konuda ortak projeler yapılacak. Hastanede görevli mevcut hekimler, akademik kariyerlerine üniversitede devam edebilecek. Koronavirüs sürecinde sağlık yönünden ön plana çıkan İzmir, bu alanda geliştirilen projelerin de merkezinde olacak.

11 milyon lira

İzmir’in iki güçlü markasının bir araya gelmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Özgener, “Tıp fakültemizin afiliasyon yapacağı sağlık kurumunu çok araştırdık. Medical Park Hastanesi’nin birçok açıdan referans hastane statüsünde olması, hastane yönetiminin eğitim ve araştırmaya üst düzey bakış açısı ve kurumun altyapı imkanları tercihimizde etkili oldu” dedi. Özgener, üniversite olarak, İzmir’in acil ihtiyaç duyduğu ileri düzey teknik testlerin yapılabileceği ‘Teknotest Merkezi’ni de yakında Bilimpark’ta açacaklarını müjdeledi.

Yaklaşık 11 milyon lira yatırımla hayata geçecek merkez; tarımdan sanayiye İzmirli üreticinin, yatırımcının Ar-Ge, üretim ve inovasyon yapmasına katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Her alanda işbirliği

İEÜ Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken ise, işbirliğinin tıp alanıyla sınırlı kalmayacağını, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İşletme ve İletişim Fakültesi ile ortak çalışmalara şimdiden başladıklarını dile getirdi. Öğrencilere de hastanenin tüm fiziksel olanaklarından yararlanma fırsatı sunacaklarını belirten Beken, “Kemik İliği Nakli Merkezi, Onkoloji Merkezi, Kardiyoloji Merkezi, Tüp Bebek Merkezi ve Baş Dönmesi Merkezi ve Fonksiyonel Tıp gibi referans merkezlerimiz başta olmak üzere, her alanı detaylı tanıma ve tıbbi süreçlere katılma olanağı bulacaklar. Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Koordinatörü olarak hastanemizin yeniden organ nakline yakın bir tarihte başlayacağımızın müjdesini de vermek istiyorum” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar da, “Birçok alandaki performansını, aldığı yurt dışı akredite kalite belgeleri ile kanıtlayan Medical Park İzmir Hastanesi ile olan birlikteliğimiz, İzmir’imize yeni bir dinamizm katacak” dedi.

Nobel’e aday gençler İzmir’den çıkacak

JCI (Uluslararası Akreditasyon Komisyonu) ve EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) gibi uluslararası akreditasyon belgelerine sahip olduklarını anlatan İEÜ Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Dünya için referans bir tıp fakültesi hastanesi ve gelecekte Nobel Tıp Ödülleri’ne aday girişimci ve yenilikçi doktorların mezun olacağı bir ortaklığın ilk adımlarını atmaktayız. Sağlık turizminde bir marka hastane olarak 77 ülkeden 46 binin üzerinde yabancı hastayı kabul ettik. Bu rakam Türkiye’nin ulusal ölçekte gerçekleştirdiği sağlık turizmi rakamlarının yüzde 5’ine tekabül ediyor” dedi.