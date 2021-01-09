‘Salih Baba’yı unutmadık

Hayırsever Salih İşgören, vefatının 10. yılında Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından Aşağı Narlıdere Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişi ile gerçekleştirilen anmada Salih İşgören ve eşi Nevvar İşgören için dua edildi. Anmaya, emekli İzmir emniyet müdürü Halil Tataş, Nevvar Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri Mahir Dinç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enes Uzunlar, Yönetim Kurulu Üyesi Mülayim Altınkalp, Nevvar-Salih İşgören eğitim ve sağlık kurumları yöneticileri katıldı.

500 çocuğa burs

Nevvar Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri Mahir Dinç, “Salih İşgören, iş insanı olarak kıvrak zekasıyla ve yatırımlarıyla İzmir’de kazandığını İzmir’e ve ülkesine verme gibi bir idealin insanıydı. Bu konuda onu teşvik eden, hayat arkadaşı Nevvar İşgören’di. Manevi varlıkları, önceki gün 500’e yakın çocuğa burs olarak dokundu. Salih Amca’nın başlattığı bu iyilik misyonunu daha da yükselterek daha iyi noktalara taşımayı arzuluyoruz” dedi. Merhum Salih İşgören ve eşi merhume Nevvar İşgören için dua edilerek kabirlerine güller bırakıldı. Merhum Salih İşgören için belirlenen hastanelerde de hayır yemeği olarak tavuklu pilav-ayran ikram edildi. Bu hafta Alsancak Hocazade Camisi’nde ise Cuma namazı öncesinde Salih İşgören için mevlidi şerif okutulacak.