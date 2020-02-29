Sanat kenti Buca

Aşk ve devrim kokan şiirleriyle Bucalılara unutamayacakları bir gece yaşatan Telli, hayranlarına yakında yeni çıkacak “Arkadaşlık Günleri” adlı kitabının müjdesini verdi.



Kadın yönetmenlere destek



Öte yandan, üçüncü kez düzenlenen Kadın Yönetmenler Festivali de, Buca Belediyesi ev sahipliğinde kapılarını açtı. Tarık Akan gençlik Merkezi’nde altı gün boyunca, 11’i İzmir yapımı olmak üzere 37 film, 7 atölye ve 2 panel, ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak. Tüm İzmirlileri festivale davet eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Kadın sinemacılar için bir tanışma ve iş birliği zemini yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu.