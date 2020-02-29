BİST 105.994-4,01EURO6,880,92USD6,230,52ALTIN317,06-2,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sanat kenti Buca
    ABONE OL
    29.02.2020 - 00:02 |

    Sanat kenti Buca

    Türk edebiyatının usta şairleri Ahmet Telli ve Tuğrul Keskin, Buca’da sanatseverlerle buluştu.

    Sanat kenti Buca

    Aşk ve devrim kokan şiirleriyle Bucalılara unutamayacakları bir gece yaşatan Telli, hayranlarına yakında yeni çıkacak “Arkadaşlık Günleri” adlı kitabının müjdesini verdi.

    Kadın yönetmenlere destek

    Öte yandan, üçüncü kez düzenlenen Kadın Yönetmenler Festivali de, Buca Belediyesi ev sahipliğinde kapılarını açtı. Tarık Akan gençlik Merkezi’nde altı gün boyunca, 11’i İzmir yapımı olmak üzere 37 film, 7 atölye ve 2 panel, ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak. Tüm İzmirlileri festivale davet eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Kadın sinemacılar için bir tanışma ve iş birliği zemini yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

    Derya Uluğ ile Asil Gök'ten şehitlere şarkıŞarkıcı Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
    daha fazla video için
    28 Şubat 2020 Magazin Haberleriİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Varto'da 140 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

    Varto'da 140 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    NATO 4. ve 5. madde nedir?

    NATO 4. ve 5. madde nedir?

    Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

    Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

    Sıradaki Haber