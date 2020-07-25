Saniyede 26 litre su akacak

Çalışmada Gürpınar Mahallesi’nde saniyede 26 litre debiye sahip yeni bir içme suyu kaynağına ulaşıldı. Açılan kuyudan alınan su numunesinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre analizlerinin yapılmasının ardından, iletim hatlarına bağlantıları yapılarak tüketime sunulacağını söyleyen Başkan Osman Zolan, “Eğer biz altyapı yatırımlarını kazandırmasaydık bugün şehre bir gün su verip bir gün su veremezdik” dedi.