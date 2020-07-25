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    HaberlerEge Haberleri Saniyede 26 litre su akacak
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    25.07.2020 - 00:02 |

    Saniyede 26 litre su akacak

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Çivril’in Gürpınar Mahallesi’nde sondaj çalışması başlattı.

    Saniyede 26 litre su akacak

    Çalışmada Gürpınar Mahallesi’nde saniyede 26 litre debiye sahip yeni bir içme suyu kaynağına ulaşıldı. Açılan kuyudan alınan su numunesinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre analizlerinin yapılmasının ardından, iletim hatlarına bağlantıları yapılarak tüketime sunulacağını söyleyen Başkan Osman Zolan, “Eğer biz altyapı yatırımlarını kazandırmasaydık bugün şehre bir gün su verip bir gün su veremezdik” dedi.

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