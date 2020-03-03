Kemalpaşa’da AK Parti ve MHP İlçe teşkilatları tarafından, yüzlerce vatandaşın katıldığı şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi. Programa katılan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, “Türkiye’nin geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindeyiz. Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi sonuna kadar devam edecek. Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. Hiçbir şehidin kanını da yerde bırakmayacağız” dedi.

‘Neleri atlattık’

MHP İlçe Başkanı Mustafa Gözütok ise, Türk milletinin asırlar boyunca ölürsem şehit, yaşarsam gazi anlayışıyla nice felaketlere göğüs gerdiğini ifade etti. AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş da, 34 şehide rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.