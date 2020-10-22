Seçimlere Z kuşağı damgası

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral, yeni neslin siyasete bakış açısını ortaya koyan “Z Kuşağının Siyaset Algısı” başlıklı araştırmasını, Bostanlı Rotary Kulübü’nün çevrimiçi etkinliğinde paylaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 25’ini oluşturan Z kuşağının, oy vereceği partiyi seçerken hangi faktörlerden etkilendiğini araştıran Oral, “Yüzde 65 ile partinin programına ve vaatlerine önem veriyor. Bunu yüzde 15 ile lider izliyor” dedi. Sonuçların, seçimle yeni tanışan neslin siyasi duruşuna dair önemli ipuçları verdiğini belirten Oral, şöyle konuştu:



“Türkiye’de bir seçimden diğerine, seçmen sayısına ortalama 1.5 milyon genç ekleniyor. Partilerin, Z kuşağının beklentilerine kulak vermeleri gerekiyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde oy kullanan Z kuşağı seçmeni 5 milyon 389 bin 483 kişiydi. 2021 sonunda bu rakam 9 milyon 144 bin 770’e ulaşacak. Z kuşağını doğru analiz eden ve bu kesime yönelik politikalar üreten siyasi partiler, gelecek seçimlerde çok daha avantajlı olacaklar. Gençlere, verdikleri oyun ülkenin geleceğinde etkili olacağına inanıp inanmadıkları sorulduğunda yüzde 52’si ‘Kesinlikle evet’, yüzde 29’u ise ‘Evet’ diyor. ‘Kesinlikle hayır’ diyenler yüzde 12, ‘Hayır’ diyenler ise yüzde 5. Fikri olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 2. Gençlerin ‘Neden oy kullandıkları’ sorusuna verdikleri yanıt da aynı hassasiyeti doğruluyor. Yüzde 77’si oyuyla ülkesinin kaderine yön vereceğine inanıyor.”



Politikadan uzak



Sonuçların, Z kuşağının siyasete doğrudan katılım hususunda çok istekli olmadığını da ortaya çıkardığını sözlerine ekleyen Oral, “Bir siyasi partiye üye misiniz ya da olmayı düşünür müsünüz sorusunu yanıtlandıran gençlerin yüzde 64’ü ‘Asla bir siyasi partiye üye olmam’ dedi. Bir siyasi partiye üye olabileceğini beyan eden gençlerin oranı da yüzde 29” ifadelerini kullandı.



Sosyal medyadan takipteler



Araştırmanın ilgi çekici bulgularından bir tanesi de gençlerin seçim döneminde siyasi partilerin yaptıkları propaganda çalışmalarından etkilenmemeleri olduğunu ifade eden Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral, “Bu soru, Z kuşağı için kullanılan ‘Dijital Medya Kuşağı’ benzetmesini doğruluyor. Gençlerin yüzde 47’si siyaseti sosyal medyadan (facebook, twitter, vs.) yüzde 29’u ise internet medyasından takip ediyor” dedi.