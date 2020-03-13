Selinos Deresi Islah Projesi için inceleme

Bergama Belediyesi iki bin yıllık tarihi tonozlar, köprüler ve tarihi yapıların turizme kazandırılmasını hedefleyen Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi için çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Koştu’nun makamında gerçekleşen toplantı sonrası yetkililer, bölgeyi gezerek incelemelerde bulundu.