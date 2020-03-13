13.03.2020 - 07:00 |
Selinos Deresi Islah Projesi için inceleme
Bergama Belediyesi iki bin yıllık tarihi tonozlar, köprüler ve tarihi yapıların turizme kazandırılmasını hedefleyen Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi için çalışma toplantısı gerçekleştirdi.
Bergama Belediyesi iki bin yıllık tarihi tonozlar, köprüler ve tarihi yapıların turizme kazandırılmasını hedefleyen Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi için çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Koştu’nun makamında gerçekleşen toplantı sonrası yetkililer, bölgeyi gezerek incelemelerde bulundu.
Adalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladıAdalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırladı. Eylem planının uygulanması bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip ediliyor.