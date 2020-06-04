Şeytan’da Kerim’e Kartal pençesi

Geçen sezondan bu yana Kerim’i takip eden siyah beyazlıların İzmir temsilcisine teklif sunmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Bu sezon kırmızı lacivertli formayla 25 maçta görev alıp, 3 asist yapan 23 yaşındaki savunmacının Altınordu ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Türk futbolunda son yılların yetiştirici kulübü olup bu yıl Ravil Tagir, Burak İnce, Hüseyin Atakan Üner gibi gençleri de vitrine çıkaran Altınordu yönetiminin cazip bir teklif gelmesi halinde Kerim’in satışına sıcak baktığı öğrenildi. Altınordu’da profesyonel olan Kerim, A Takım’a yükseldikten sonra son 4 sezonda 1. Lig’de toplam 83 maçta görev alıp, 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.