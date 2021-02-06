Şiddete karşı kick boks!

Aydın Efeler’de yaşayan kadınlar, ücretsiz kick boks kursuna yoğun ilgi gösterdi. Üç ay sürecek kursta, kadınların savunma sporunu öğrenip kendilerini taciz ve şiddete karşı korumalarının hedeflendiği belirten spor salonunun işletmecisi, Milli Kick Boks Sporcusu Yaşar Akçaköse (48), “Haftanın 2 günü, 1 saat 15 dakika olarak düzenlenen kursta kendilerini savunmayı öğrenirken bir yandan da spor yapıp, stres atıyorlar” dedi.

Üç ay yeterli

Gençlik ve Spor Konfederasyonu İl Başkanı olarak ‘Kadınlar için ne yapabiliriz? diye düşündüğünü belirten Akçaköse, “Ücretsiz kursun duyurusunu sosyal medyadan yaptık. 25 kadın başvurdu. 3 aylık zaman zarfında kendilerini savunabilecek hale gelebilirler. İsteyen 3 ayın ardından devam edebilir. ‘Ben bu işi biraz daha profesyonel yapmak istiyorum’ diyen olduğunda istedikleri hedefe ulaştırmak için de çalışıyoruz” diye konuştu.

Kursa katılan kadınlardan evli ve 1 çocuk annesi Ayten Tay (39), “Evime giderken hissettiğim güven duygusu ve özgüvenim arttı. Ağır şeyleri kaldırıp eşimden destek almadan kavanoz kapağı açmak bile iyi hissettiriyor” ifadelerini kullandı. Ayşenur Turgut (25) da, “Kadına şiddete karşı hep birlikte mücadele vereceğiz. Bu kursa gelsek de gelmek de bizden korkun” diye konuştu.