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    HaberlerEge Haberleri Soma, çok üzgün
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    29.07.2020 - 07:00 |

    Soma, çok üzgün

    TFF 3. Lig Play Off finalinde Pazarspor’a 3-2 yenilerek 2. Lig şansını kaçıran Soma, büyük üzüntü yaşadı.

    Soma, çok üzgün

    TFF 3. Lig Play Off finalinde Pazarspor’a 3-2 yenilerek 2. Lig şansını kaçıran Soma, büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşmanın ardından Somasporlu teknik ekip ve futbolcular adeta kahroldu. Teknik Direktör Burhanettin Basatemur, “Hedefimiz kupaya ulaşmaktı. 3-0 geriye düştük ama pes etmedik. Maalesef bizi şampiyonluğa taşıyacak sonucu alamadık. Çok üzgünüz, her şeye rağmen takımımı kutluyorum” diye konuştu.  

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