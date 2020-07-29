Soma, çok üzgün

TFF 3. Lig Play Off finalinde Pazarspor’a 3-2 yenilerek 2. Lig şansını kaçıran Soma, büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşmanın ardından Somasporlu teknik ekip ve futbolcular adeta kahroldu. Teknik Direktör Burhanettin Basatemur, “Hedefimiz kupaya ulaşmaktı. 3-0 geriye düştük ama pes etmedik. Maalesef bizi şampiyonluğa taşıyacak sonucu alamadık. Çok üzgünüz, her şeye rağmen takımımı kutluyorum” diye konuştu.