‘Takıma katkı için savaşım sürecek’

Ligde şans bulduğu 19 maçta 1 gol, 2 asistle oynayıp, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri sarsan Yasin, genellikle teknik ekibin santrfordaki ilk tercihi oldu. Tecrübeli forvet, “Bir santrfor olarak gol sayım az olsa da savaşçı karakterimle takıma katkı sağladığıma inanıyorum. Oyun sistemimiz, daha çok kanat oyuncularının skor üretmesi üzerine kurgulanmış durumda” diye konuştu.