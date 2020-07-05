Tarihi mekanlarda tarihi konserler

Şef Hakan Şensoy yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile sahneyi paylaşan Onay, birbirinden değerli eserleri müzik tutkunları ile paylaştı. Ayvalık’ta da belediyeye ait dört bin koltuk kapasiteli amfitiyatro ve Ayvalık Büyük Park’ın açılışı sosyal mesafe kurallarına uyum içinde gerçekleştirildi. Gecede, DJ Ozan Doğulu sahne aldı.

Başkan Mesut Ergin, pandemi nedeniyle konserlerin yarı kapasiteyle gerçekleştirileceğini söyledi, “Kaç yerde vardır, konseri izlerken arka planda deniz, adalar ve doğal güzellikleri olsun. Bu ülkemize doğanın bir armağanıdır” dedi.