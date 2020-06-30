Tarım, ülkenin üretim kaynağı

Erkunt Traktör CEO'su Tolga Saylan, koronavirüsün tarımın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Saylan, tarım sektörünün yılın ikinci yarısındaki durumunu değerlendirdi, temel gıda üretimi ve buna bağlı tüm sektörlerin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti. Saylan, "Tarım sektörü, ülkenin istihdam ve üretim kaynağı. Özellikle tarımı ithalata dayalı ülkeler, sınırların kapanmasıyla çok zor bir durumda kaldı. Tarımın sürdürülebilirliğin ve tarımsal açıdan kendi kendine yetebilmenin önemini bir kere daha gördük. Yılın ikinci yarısında tarımsal üretimin artırılmasına yönelik politikayı destekliyoruz. Bu sayede ülkemizdeki ekilmeyen arazilerin yeniden faal hale gelmesi hem yerli üretimi artıracak hem de dövize dayalı ithalatı azaltarak ülkeden döviz çıkmasını yavaşlatacak. Şu anda traktöre olan talep yüksek, devletin tarım sektörüne vereceği desteklerle ilk iki çeyrekte yaşanan kaybın hızla telafi edilebileceğini düşünüyorum" dedi.

Yeni modeller

2020’nin ikinci yarısında üretim ve Ar-Ge odaklı çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizen Saylan, yeni modeller tasarlamaya başladıklarını söyledi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erkunt mühendisleri tarafından çiftçilerin istek ve beklentileri doğrultusunda tasarlanan yeni emisyon ve ana regülasyon yasalarına uygun olarak üretilmiş olan yüksek beygir gücündeki 125 HP ve 130 HP 2 yeni modelimizi geçtiğimiz günlerde çiftçilerle buluşturduk. Traktörler; performans, konfor ve ekonomik tüketim açısından çok beğenildi. Ayrıca, farklı teknik üstünlüklere sahip, farklı üretim alanlarında kullanılacak, aynı seriye ait sürpriz yeni modellerimizi de yine bu yıl içinde lanse edeceğiz.”