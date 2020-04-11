'Tek büyük var o da Göztepe'

Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe’de, koronavirüs pandemisi sebebiyle ligin haziran ayına ertelenmesi sonrası antrenmanlarını evinde sürdüren ve alınan tedbirlere harfiyen uyduğunu belirten tecrübeli futbolcu Serdar Gürler, katıldığı sosyal medya canlı yayınında gündemi değerlendirdi. “Futbolcu olarak ligler yarın başlasın derim ama insani olarak bunu söylemek mümkün değil. Bizler maç için sahaya çıktığımızda, çalışmak zorunda kalarak risk altına girecek onlarca insan söz konusu. Risk almaya gerek yok herkesin ailesi var. Ama yine de liglerin oynanarak tamamlanmasından yanayım” diye konuştu.

‘Ben burada mutluyum’

“Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi büyük kulüplerde oynama hedeflerin var mı?” sorusuna, “Göztepe zaten büyük bir kulüp. İstanbul takımlarından herhangi bir teklif almadım. Göztepe’de yarım kalmış hedeflerim ve hayallerim var. Sözleşmem sezon sonu sona eriyor. Yönetimle karşılıklı anlaşmaya vardık” dedi. Evde sürdürülen antrenman programlarının, takım çalışmasının yerini tutmadığının da vurgusunu yapan Gürler, “Her gün WhatsApp üzerinden antrenörlerimizle birlikte koordineli bir şekilde antrenmanlarımızı gerçekleştirsek de, bu takım çalışmalarının yerini tutmuyor. Ligin başlama tarihinden en az 4 hafta öncesinde takım olarak antrenmanlara başlamamız gerekiyor. Yoksa ciddi sakatlıklar söz konusu olabilir” dedi. “Taraftarın beni bu kadar benimsemesi ve istemesi, Göztepe’ye olan bağımı güçlendirdi. İyi kötü her anımda yanımda durdular” diyen Serdar, “Onların büyük desteğini çok özledik” ifadelerini kullandı.