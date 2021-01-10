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    HaberlerEge Haberleri Tıp hukukuna DEÜ’den katkı
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    10.01.2021 - 00:01 |

    Tıp hukukuna DEÜ’den katkı

    Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü ve DEÜ Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen, tıp hukukundaki güncel gelişmelerin, sorunların ve çözüm önerilerinin ele alındığı 4. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi bugün sona eriyor.

    Tıp hukukuna DEÜ’den katkı

    Tıp hukukuna ilişkin uluslararası ve geniş katılımlı bilimsel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren DEÜ Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Sağlık çalışanlarının hukuki ve cezai sorumluluklarını, meslek etiğini, sosyal güvenlik uygulamalarını ve ilgili birçok konuyu alanında uzman isimlerle tartışıyoruz. Elde ettiğimiz çıktılar sayesinde hem hukuki ihtilafların çözümüne ışık tutmayı hem de kanun koyucunun düzenlemelerine katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

    Etik değerlere özen

    “Yargının verdiği kararları herkesin kabul etmesi zorunluluktur ancak meslek hatasını, kamuoyunda sistem sorununa dönüştürmek güvensizlik yaratır” diyen Hotar, “Bu durum toplumda tepkiyi doğurur, baskıyı tetikler. Bu da yine meslek hatasına neden olabilir. Özveriyle çalışan hekimleri, şifa arayan hastaları, adalet peşinde koşan hukukçuları bu kısır döngü içine sokmaya çalışmak doğru değildir. Bu noktada kurumsal olarak dikkat edilmesi gereken hususlar; hekimin ve sağlık çalışanlarının iyi eğitim almasını sağlamak, onlara moral vermek, hata sürecini en aza indirecek uygulamaları hayata geçirmek, kalite ve hizmet standartlarını yüksek tutmaktır. Biz hekimlerimizi, mesleğin etik değerlerine uygun; tanı, teşhis ve tedavi aşamalarının tamamında özenli davranacak şekilde yetiştiriyoruz. Mesleki hataların hukuki, cezai ve vicdanı sonuçlarını titizlikle anlatıyoruz” diye konuştu.

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