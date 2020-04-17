Turgutlu’da Başkan Akın’ın 7/24 koronavirüs savaşı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz’la birlikte, ilçede Kovid-19 salgını nedeniyle son bir aydır önemli çalışmalar yaptıklarını açıkladı. İlk vakanın görüldüğü 10 Mart’tan itibaren bir aylık süreçte birçok adım atıldığını belirten Akın, öncelikle esnafa yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi.

Başkan Akın, belediye kiracısı olan 90 işletmenin kiralarının, işletmeler kapalı olduğu sürece alınmayacağını, tüm icra takiplerinin durdurulduğunu, bununla birlikte yeni davaların da açılmadığını ifade etti. Yeni açılan işyerlerine yönelik olarak da destek çalışmalarının olduğunu belirten Başkan Akın, “İlan ve reklam beyanlarını da almayarak bu süreçte onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik” dedi. Akın, Kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Destek Grubu’na 4 araç ve 7 personel, İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne de 1 araç tahsis ettiklerini vurguladı.

‘Sürekli bilgilendirdik’

Salgınla ilgili olarak vatandaşların bilgilendirilmesini önemsediğine dikkat çeken Başkan Çetin Akın, “Bunu 1 ay boyunca farklı yöntemlerle yaptık. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından bilbort, el ilanı, broşür ve çıtalı afişlerle bilgilendirme yaptık; virüse karşı bir bilinç oluşmasını sağladık. Sosyal medya hesaplarımızdan dikkat edilecek noktaları düzenli olarak aktardık” dedi.

26 bin 450 lira yardım

Bu süreçte Zabıta Müdürlüğü’nün de önemli bir işlevi olduğunu belirten Başkan Akın, “Faaliyetlerine ara vermesi gereken işyerlerine gerekli tebliğleri ekiplerimiz yaptı. Pazaryerlerimizde gıda ve temizlik harici malzemelerin satışı geçici süreyle kaldırıldı. Pazaryerlerinin giriş ve çıkışlarına demir bariyerler konularak kontrolsüz giriş çıkışlar engellendi. Dezenfekte noktalarıyla ve dağıttığımız eldiven, maskelerle sağlıklı bir alışveriş ortamı sağlandı” diye konuştu. Akın, Zabıta Müdürlüğü’ne başvuran 31 kişiye 15 bin 950 lira nakdi yardım yapıldığına dikkat çekti, “13 vatandaşımıza 10 bin 500 lira aceze maaş yardımı yapılmış olup 50 kişinin daha aceze yardımı için yaptığı başvuruların tahkikatları devam etmektedir. Toplamda 44 vatandaşımıza bir ayda 26 bin 450 lira nakdi yardım yapıldı” diye konuştu.

Hastaneye malzeme

Koronavirüsle mücadele süresince doktor ve sağlık çalışanlarının malzeme sıkıntısı yaşamamaları adına destekte bulunduklarını dile getiren Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Devlet Hastanesi’ne 450 litre etil alkol, 30 adet oksimetre ve 30 adet tansiyon aleti bağışı yapıldığını söyledi.

Akın ayrıca, özverileri için sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Turgutlu’da dezenfekte çalışmaları yaptığını vurgulayan Akın, “11 Mart gecesi başlattığımız çalışmalarda bekleme durakları, çocuk oyun alanları ve parkların dezenfektesine başladık. 12 Mart’ta, ilçe merkezimizde ve kırsal mahallelerimizde bulunan 98 cami, çocuk oyun alanları, parklar ve yolcu bekleme durakları dezenfekte edildi” şeklinde konuştu.

İlçedeki pazarlarda da dezenfekte çalışmalarının düzenli olarak sürdürüldüğünü belirten Başkan Çetin Akın, “Her pazaryerinin girişine ve çıkışına dezenfektan stantları kuruldu; pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza ücretsiz maske, eldiven dağıtımı yapıldı. Pazaryerlerimizin çevre duvarlarını kireçlendi” dedi. Akın, Devlet Hastanesi’nin de hafta sonları dezenfekte edildiğini belirtti, “Buna ek olarak Acil Servis bölümü çarşamba ve cumartesi günleri haftada 2 kere dezenfekte ediliyor.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, bir ayda 5 kez, merkez ve kırsal mahallelerdeki aile sağlığı merkezlerimiz haftada 1 kez temizleniyor. Kamu binalarının iç kısımları da düzenli olarak dezenfekte ediliyor” diye konuştu.

‘Herkes seferber oldu’

Turgutlu Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Daşkan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de dikkate değer çalışmalar yaptığını belirtti.

İlçede birçok noktayı dezenfekte ettiklerini kaydeden Daşkan; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın aldığı karar gereğince kronik rahatsızlığı bulunan, 65 yaş üstü ve 12 yaşından küçük çocuğu olan, 115 belediye personelinin idari izne çıkarıldığını, belediye hizmet binasında 50 personelin dönüşümlü olarak çalıştığını kaydetti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin göreve geldikleri günden bugüne kadar ilçe genelinde 120 bin metrekare taş döşediğini dile getiren Ahmet Daşkan; Atatürk, Mustafa Kemal, İstasyonaltı, Albayrak ve Selvilitepe mahallelerinde doğalgaz ve internet altyapısı için kazı yapılan sokakların tamiratının bitirildiğini söyledi. Hasat mevsiminin yaklaşmasıyla, çiftçilerin sıklıkla kullandıkları arazi yollarında da çalışmaların devam ettiğini belirten Daşkan şunları söyledi:

“Koronavirüsle mücadelenin yanında hasat mevsiminin yaklaşması nedeniyle Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından çiftçilerimizin sıklıkla kullandığı arazi yollarında ve şehir merkezindeki asfalt olan sokaklarımızda tamirat ve bakım çalışmalarımızı hızlandırdık. Alaşehir Belediyesi asfalt şantiyesinde ürettiğimiz asfaltla, arazi ve ova yollarında çalışmalarımızı hayata geçirdik. Sezon öncesi bu yolların da bakım ve tamirat işlerini bitireceğiz. Merkezde de acil tamirat gerektiren işlerimiz aralıksız olarak sürdürülüyor.”

Uzaktan eğitim başladı

Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, okullarda eğitime ara verilmesi üzerine Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Kurs Merkezi’nde eğitim gören 398 öğrenciye yönelik uzaktan eğitim sistemi başlattıklarını ifade etti. Engelsiz yaşam aracı hizmet süresinin 8 saatten 24 saate çıkarıldığını kaydeden Honaz, Kıyafet Yardım Merkezi aracılığıyla 300 vatandaşa destek olunduğunu söyledi. Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerine ara veren esnafa oda başkanları aracılığıyla 1000 paket, geçimini müzisyenlikle sağlayanlara da 80 paket erzak yardımında bulunulduğunu aktaran Başkan Yardımcısı Honaz, “Yardım edecek kimsesi olmayan, kronik rahatsızlığı bulunan, evden çıkması yasaklanan 65 yaş üstü toplam 500 vatandaşımıza, yine bu erzak paketleri Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ulaştırıldı. Şu ana kadar 1580 adet erzak paketi yardımında bulunduk, hayırseverlerimizin katkılarıyla yardımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

4 bin ücretsiz kitap

Fırat Honaz, koronavirüs sürecindeki diğer çalışmaları da şöyle anlattı: “Evdeki vatandaşlarımızın hareketsiz kalmamaları için spor ve zumba videoları hazırlattık. Sokağa çıkması yasaklanan 20 yaşından küçük gençlerimiz için ‘Sen Evde Kal, Kitap Sana Gelsin’ kampanyasını başlattık. 4 bin kitabı gençlerimize ücretsiz olarak dağıtacağız. İşletme ve İştiraklar Müdürlüğümüze bağlı Ortapark ve Kozapark Cafe, Restoran, Çay Bahçesi, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar sonrası faaliyetlerine ara verdi. Bu işletmelerde çalışan personelden 10 kişi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde, 3 personel Fen İşleri Müdürlüğü’nde, 7 kişi de Aşevi ve Hayır Merkezi’nde görevlendirildi. Aşevimizde, rutin yemek dağıtımına ek olarak 65 yaş üstü, yardım edecek kimsesi olmayan, yalnız yaşayan 17 vatandaşımız daha bu hizmetten faydalanmaya başladı. Hiçbir vatandaşımızın bu süreçte yatağa aç girmemesi için çalışı-

Can dostlara takviye

Tüm hizmet binaları ile cadde ve sokakların düzenli olarak dezenfekte edildiğine vurgu yapan Başkan Çetin Akın, “Çöp konteynerlerinin dezenfektesi ve bulundukları yerlerin kireçlenmesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce yapılıyor. Tüm ATM’ler, 2’şer saat arayla, günde 4 kez dezenfekte ediliyor. Sokakta yaşayan canlarımız için çeşitli noktalara konumlandırdığımız besleme noktalarına su ve mama takviyesi yapılıyor. Geçici hayvan barınağımız da dezenfekte ediliyor. Belediye hizmet binamızda hem personelimizin hem de vatandaşlarımızın sağlığı için farklı noktalara el dezenfaktanları kondu” dedi.