Umudumuz Akigo'da

Bülent Buda: Ne maç ama. Play Off öncesi müthiş bir deneyim. Yılmaz Hoca’nın ilk yarı kadrosu 3’e 0 yenik. İkinci yarı dizilişi ise 3’e 1 önde. İlk yarı bir felaketti. Dakika 10, Ergin Keleş’in sert plasesi 90’dan dönüyor. Ardından 29 dakikada da Keçiören tabelayı 3’lüyor. Bu arada Ergin bir penaltıyı da kaleciye teslim ediyor. Ve ikinci yarı nasıl farklı olunabilineceğini Yılmaz Hoca’dan öğrenin. Olay budur. Kökten rotasyon. İkinci 45’e 4 oyuncu değişikliği. Hemen ikinci yarının başında üçlü savunmaya geçiş. Vrsajevic yön değiştirmiş. Sağdan gelmiş, sola bindirme yapıyor. Bir tanesinde de topu hünerli sağ ayağına çekiyor, kalecinin uzanamayacağı köşeye bırakıyor. Usta golü. Muhammet Reis ile beşinci hamleyi tamamlıyor Vural. Bu yarıda 3 atıyorlar bir o kadar da kaçırıyorlar. Büyük bir ders. Yılmaz Hoca ile arkadaşları Play Off’da ne yapacaklarını artık daha iyi biliyorlar. Kolay gelsin.

Fatih Tanfer: Akhisarspor, devreyi 3-0 geride kapattığı Keçiörengücü karşısında ikinci yarı 3 gol atmasına rağmen maçı 4-3 kaybetti ve Play Off’da Karagümrük’le eşleşti. Önce İstanbul’da sonra Akhisar’da oynanacak 2 maç sonrası tur atlaması halinde finalde Adana Demirspor-Bursaspor eşleşmesinin tur atlayan tarafı ile finalde oynayacak. Akhisarspor’un oyuncu grubu gücünün farkına varırsa, inancını en üste çıkarırsa tecrübeli Yılmaz Vural Hoca’nın bilgi ve becerisinin de takım üzerinde Play Off maçlarında pozitif etken olacağına inanıyorum. Akhisarspor ne yaptığını bilen, coşkusu en üste çıkmış ve inanmış kadrosu için Süper Lig asla hayal değildir.

Mehmet Demirtaş: Akigo’nun kafasında biten lig değil, Play Off’taki rakipleri Karagümrük var. Haliyle odak noktaları o maç ve olası final. O yüzden bu maçı ölçüt almamalıyız. Play Off hattına giremeyen, düşme tehlikesi de olmayan Keçiörengücü de Akhisar da açık bir savunmayla oynadılar, ortaya 7 gollü bir düello çıktı. Özellikle ilk yarıda Akhisarspor defansı formsuz bir görüntü çizdi. Bu bireysel ve basit hataların Play Off’da olmamasını diliyoruz. Onlar adına güzel sonlanan sezonun büyük finalinde de Akhisar istediğini alarak layık olduğu Süper Lig’e çıkacaktır. Şimdiden başarılar.

İşte böyle, her sene böyle!

Bülent Buda: Bir yerlere kanatlanmazsa, birileri göz dikmezse Burak İnce’yi önümüzdeki sezon daha uzun süreler izleyeceğiz, öyle görünüyor. Son maç oyuncu bağlamında bol rotasyon ama köklü oyun anlayışından ödün yok. Yine dantel örer gibi pas oyunu güzel. Lakin final dokunuşları cılız. Bir türlü golle taçlandırı-

lamıyor. Altınordu’nun bu sezon yaşadığı en büyük sorunlardan biridir bu. İkinci deplasman galibiyetine 5 kalmıştı, olmadı. Genç Mertcan, 3 direk önünde afili görünüyor. Daha gelişecek. Hep söyleriz, Altınordu salt genç adamları olgunlaştırmıyor. Değerini yitirme aşamasına geçen olgunları da geliştiriyor. Yani bir anlamda olgunlaşma enstitüsü gibi bir yer kırmızı lacivertli tesisler.

Fatih Tanfer: Altınordu, Türk futbolunun doğru sistemidir. Başkan Seyit Mehmet Özkan, dik duruşu ile Altınordu’nun misyonunu ve vizyonunu belirlemiştir. Evet bu yıl Altınordu istenilen performansı gösteremedi. Her sene yeni takım. Gençlerin stres ve baskı karşısında yaşadığı zorluklar bu yıl Altınordu’yu istenilen yere getiremedi. Ancak fikrim, bu genç yeteneklerin değerlerini futbol kamuoyuna göstermesi için güçlü bir kadronun kurulması şarttır. Kısaca Altınordu umuttur ve doğru örnektir.

Mehmet Demirtaş: Altınordu, bu sezonda maalesef Süper Lig’i önümüzdeki sezona bıraktı. Altınordu’nun misyonu ve vizyonu hepimizce takdir görüyor ancak yaş ortalamasının özellikle bu sezon yükseldiği Altınordu’nun gelecek sezon planlamasını çok daha iyi yaparak artık yetiştirici kimliğinin yanında yarışmacı kimliğini de daha fazla ön plana çıkarması gerekiyor.